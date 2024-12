Valentina Ferragni entra nella nuova casa ma è tutto da rifare: l’influencer mostra ai follower i lavori di ristrutturazione.

Appena una settimana fa la piccola di casa Ferragni, Valentina, aveva annunciato sul suo profilo Instagram la grande notizia: lei e il compagno Matteo Napoletano hanno comprato casa.

L’influencer sta vivendo una nuova emozionante fase della sua vita insieme al compagno, e dopo aver acquistato un appartamento a Milano, ha deciso di condividere con i suoi follower ogni momento dei lavori di ristrutturazione. Scopriamo tutti i dettagli.

Valentina Ferragni: avviati i lavori di ristrutturazione

Appena tornata dalla Lapponia, dove ha trascorso un weekend in famiglia, Valentina ha visitato il cantiere per supervisionare i lavori e non ha esitato a documentare il tutto sui social. Con elmetto e occhiali da lavoro, l’influencer ha mostrato le pareti abbattute e le macerie.

Qui la foto della sorella di Chiara Ferragni mentre si trova nella sua nuova casa durante i lavori.

L’influencer ha deciso di acquistare un appartamento a Milano, piuttosto che una villa fuori città, per rimanere nel cuore della metropoli, dove lei vive e lavora.

Rispondendo a qualche domanda dei follower, Valentina ha spiegato che a Milano non sono facili da trovare ville in città e che, spostarsi più lontano sarebbe stato complicato. La scelta di una casa da ristrutturare, inoltre, rispecchia il suo desiderio di un’abitazione con carattere, unica e che racconti la sua storia.

Un appartamento tutto da rifare

L’appartamento che Valentina Ferragni ha acquistato è un edificio del 1958, mai ristrutturato. Di conseguenza, l’influencer e il compagno dovranno eseguire importanti lavori di ristrutturazione per rendere l’appartamento moderno e confortevole.

Tuttavia, con il progetto di restauro, l’influencer intende preservare alcune caratteristiche originali della casa, ma anche donarle un tocco personale e moderno.