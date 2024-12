Uomini e Donne, Alessio vuota il sacco dopo la “cacciata”: tutta la verità

Dopo essere stato mandato via da Uomini e Donne, Alessio Pecorelli ha parlato per la prima volta di quanto accaduto nel dating show.

Ha destato particolare clamore l’uscita di scena da Uomini e Donne del tronista Alessio Pecorelli. In modo particolare per le modalità con alcune segnalazioni che hanno portato le sue corteggiatrici ad andarsene una dopo l’altra e Maria De Filippi, di fatto, a dargli il benservito. Parlando nel format social curato da Lorenzo Pugnaloni, Alessio ha detto la sua su quanto accaduto.

Uomini e Donne, la verità di Alessio Pecorelli

Dopo quanto mostrato nella puntata di lunedì 2 dicembre 2024 di Uomini e Donne, con la “cacciata” di Alessio Pecorelli dal suo ruolo di tronista, ecco il ragazzo fare mea culpa ma, allo stesso tempo, raccontare la sua versione dei fatti.

Maria De Filippi

Parlando con Lorenzo Pugnaloni, Alessio ha detto: “Mi prendo le mie responsabilità per essere andato nei locali quando non potevo, ma nego la relazione esterna“.

Pecorelli ha spiegato quindi di essere davvero lui quel ragazzo delle varie segnalazioni ma di non aver avuto comportamenti sbagliati.

Non solo. L’ex tronista ha svelato che alcune corteggiatrici lo abbiano cercato una volta uscito: “Per rispetto non faccio i nomi ma per me se avevano un po’ di carattere potevano dire ok, ce ne andiamo ma vediamoci fuori, ma se mi attacchi in studio e poi mi contatti fuori”.

L’addio di Mario Cusitore: il motivo

Nella stessa intervista, Pecorelli ha parlato anche di Mario Cusitore che si trovava con lui nei locali delle varie segnalazioni. Sulla scelta di Mario di lasciare il programma, ecco Alessio aver confessato che Mario si sarebbe sentito come in colpa per non averlo “protetto”.

In questo senso, Pecorelli ha anche parlato della sua speranza che proprio Cusitore torni sui suoi passi e rientri nel dating show. Staremo a vedere cosa accadrà.