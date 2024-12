GF, due ex super vippone pronte per entrare nella Casa: lo scoop

Colpo di scena nella Casa del GF: pare che due ex vippone siano pronte a fare il loro ingresso nel reality. Ecco di chi si tratta.

Potrebbero esserci grandi novità per le prossime settimane al Grande Fratello. In queste ore, infatti, sarebbero arrivati rumors sue due incredibili nuovi ingressi che farebbero riferimento a due ex concorrenti vip che hanno fatto, a modo loro, la storia del GF. Ecco di chi si tratta e quando potrebbero entrare in gioco.

GF, due nuovi ingressi nella Casa: l’indiscrezione

Secondo quanto si apprende da TvBlog, nella Casa del GF potrebbero esserci due nuovi ingressi. Non due qualunque ma due ex vippone che il pubblico del reality ha tanto amato in passato.

Stiamo parlando di Stefania Orlando e di Maria Teresa Ruta…

Alfonso Signorini

“Nell’aria infatti ci sono due grandi ritorni nel reality diretto e condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di due delle concorrenti che hanno dato maggiori soddisfazioni all’interno della casa dalla porta rossa. Entrerà infatti nella casa del Grande fratello prossimamente Stefania Orlando”, si legge su TvBlog che ha ricordato anche il terzo posto in una delle edizioni più fortunate del GF Vip, la numero cinque della stagione 2020-2021.

“Ma non solo, entrerà nella casa anche un’altra delle concorrenti più efficaci degli ultimi GF, ovvero Maria Teresa Ruta. Anche lei protagonista dell’edizione 2020-21 del GF VIP, entrata alla seconda puntata quell’anno ne uscì dopo quasi 150 giorni, a pochi passi dalla finale, vinta poi da Tommaso Zorzi”, ha aggiunto il media sul secondo ingresso.

La data di ingresso nella Casa

Sebbene al momento si tratti solo di una indiscrezione che non ha trovato particolari conferme, l’ingresso delle due nuove concorrenti nella Casa avrebbe anche una data già fissata.

TvBlog, in questo senso, ha fatto sapere che “il loro ingresso avverrà lunedì 16 dicembre 2024“. A questo punto, non resta che attendere il giorno chiave per capire se effettivamente le due donne entreranno e quali sorprese potranno regalare…