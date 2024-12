Maria De Filippi durissima a Uomini e Donne: arriva la “cacciata”

Colpo di scena a Uomini e Donne dove Maria De Filippi si è ritrovata a dover “cacciare” un tronista dopo alcune situazioni non chiare.

La notizia era nell’aria e si era già palesata dalle anticipazioni, adesso è diventata realtà: Alessio ha lasciato il trono con tanto di “cacciata” da parte di Maria De Filippi. A corredo di questo addio è arrivata anche l’uscita di scena di Mario Cusitore che, criticato, ha optato per salutare tutti e uscire dallo studio comunicando a sua volta l’abbandono.

Uomini e Donne, Maria De Filippi “caccia” Alessio

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, ecco arrivare il colpo di scena su Alessio. Le corteggiatrici del giovane tronista, infatti, a seguito di una segnalazione relativa al ragazzo e ad una sua uscita in discoteca, dopo un lungo confronto, hanno deciso di lasciare il programma.

Maria De Filippi

Tale situazione ha portato Alessio a rimanere senza pretendenti. Ma non solo. Maria De Filippi, alla fine, sottolineando l’assenza di trasparenza e di affidabilità della situazione ha, con classe, “cacciato” il ragazzo da Uomini e Donne.

Insieme ad Alessio, in discoteca, stando alla segnalazione arrivata, era presene anche Mario Cusitore che, a sua volta, è stato chiamato in causa.

Anche Mario se ne va: le reazioni

In questo senso, dopo aver ascoltato le parole dei presenti e le tante critiche a suo carico, pure Cusitore si è alzato dalla sedia e ha annunciato di voler abbandonare UeD.

La scelta è stata presa in strano modo da Tina Cipollari e Gianni Sperti che si sono domandati come mai Mario volesse lasciare il programma. “Va via perché viene attaccato sempre? Poverino, lui è la vittima della situazione”, ha detto Sperti.

A quel punto, con stile, la Queen di Mediaset ha concluso: “Ce la faremo a reggere questa botta? Io penso di sì”.

Sul web quanto accaduto ha suscitato tantissime reazioni con i fan del programma che si sono scatenati manifestando la propria felicità per l’addio sia di Alessio che di Mario.