Mariotto rompe il silenzio dopo la “fuga” da Ballando: ecco la verità

Dopo aver lasciato Ballando con le Stelle sabato scorso, ecco la verità di Guillermo Mariotto. Cosa è successo davvero.

Ha lasciato tutti a bocca aperta la “fuga” senza apparenti spiegazioni di Guillermo Mariotto dall’ultima puntata andata in onda di Ballando con le Stelle. In tanti hanno provato a dare una spiegazione sull’accaduto senza riuscirci. Adesso, è il diretto interessato a dire la sua e a spiegare quanto sarebbe accaduto davvero.

Guillermo Mariotto, la verità sulla fuga da Ballando

Secondo quanto si apprende da Leggo, Guillermo Mariotto avrebbe dato la sua spiegazione a proposito dell’addio a Ballando con le Stelle avvenuto nel corso dell’ultima puntata. Il giudice, parlando all’Adnkronos, avrebbe dato la sua verità sull’accaduto.

Guillermo Mariotto

“Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo e il lavoro di sei mesi”, ha voluto precisare Mariotto affermando quindi che quanto accaduto sarebbe dovuto ad un’emergenza alla maison Gattinoni, dove la sarta responsabile dell’atelier è stata colta da un malore improvviso.

A chi lo ha criticato per una presunta mancanza di professionalità in occasione dell’addio alla trasmissione durante la diretta, il giudice ha replicato: “Non ho mai fatto un’assenza in TV, neanche con la febbre. Mai inviato cartonati, come avevano fatto alcuni giurati in passato”.

Il ritorno in trasmissione

Relativamente alle prossime puntate di Ballando, Mariotto ha spiegato di aver sentito il capo autore del programma: “Gli ho inviato una canzone di Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore. Lui mi ha risposto con un brano di Renato Zero, La pace sia con te”.

E su Milly Carlucci: “Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei”. Insomma. A questo punto non resta che aspettare la prossima puntata della trasmissione di Rai per capire se il giudice tornerà al suo posto o meno. Noi crediamo di si.