Antonella Mosetti: “Lite con Giulia De Lellis? Ecco cosa è successo”

La famosa lite al Grande Fratello tra Antonella Mosetti e Giulia De Lellis con Asia Nuccetelli, figlia della prima, coinvolta.

In tanti ricorderanno la famosa lite che era nata in passato e che aveva visto coinvolta Giulia De Lellis, Antonella Mosetti e la figlia di quest’ultima, Asia Nuccettelli. La Mosetti ne ha parlato a CheDonna.it spiegando meglio cosa fosse accaduto all’epoca al Grande Fratello ma anche come andarono post reality le cose.

Antonella Mosetti e la lite con Giulia De Lellis

“Con lei io litigai parecchio ma solo perché non mi capacitavo del fatto che… porca miseria ma non ti rendi conto che non c’è niente?”, ha detto Antonella Mosetti ricordando quanto accadde al GF tra lei, sua figlia e Giulia De Lellis che aveva accusato appunto Asia Nuccetelli di essersi avvicinata troppo al suo fidanzato dell’epoca, Andrea Damante.

Antonella Mosetti

“Diventavo pazza perché per toccare il ginocchio di uno, dopo che gli anni dopo hanno fatto le peggio cose dentro al Grande Fratello, negli armadi, dietro le tende… erano gli unici giovani”, ha aggiunto ancora la soubrette.

“Sicuramente lì c’era tutta una direzione autoriale e di gestione di un reality per far salire l’audience. Però poi vai a dire ad una ragazza di 18 anni che ‘tutta l’Italia sa chi sei’, è una violenza anche quella frase. Perché tu per arrivare qua hai le spalle coperte, infatti l’anno dopo ha fatto il GF VIP 2 e noi no. Quindi l’ho trovata un infierire… stai vedendo una madre ed una figlia con tutte le difficoltà che abbiamo avuto nella vita…”, ha completato il discorso ancora Antonella.

E il dopo GF…

Parlando di come andarono poi le cose successivamente a quella litigata, la Mosetti ha detto con tono di sfida: “Dico sempre c’è un Dio. Dio ci pensa, giudica, vede alla lunga si muove. Quando non fai male a nessuno, non avere timore di nessuno. Quindi io ed Asia viviamo la nostra vita in panciolle proprio, wow”.