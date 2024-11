Achille Costacurta, la disintossicazione continua… in Spagna

Sta lottando contro i suoi demoni Achille Costacurta e sembra essere sulla giusta strada. Il recente traguardo del figlio di Billy e Martina Colombari.

Prosegue la disintossicazione di Achille Costacurta, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari. Da tempo, infatti, il ragazzo aveva raccontato di voler combattere contro alcuni dei suoi “demoni” e a quanto pare ci sta riuscendo grazie ad una clinica che lo sta aiutando in questo percorso che sarà comunque lungo.

Achille Costacurta, la disintossicazione in Spagna

Già alcuni giorni fa, Achille Costacurta aveva raccontato di essere ai primi step della disintossicazioni dai suoi vizi. Essenzialmente il fumo, il bere e anche certe droghe. Adesso, il percorso sta proseguendo con ottimi risultati.

Achille Costacurta Martina Colombari

Secondo quanto riferito dal diretto interessato, la disintossicazione sta procedendo a gonfie vele con ben dieci giorni di totale astinenza da alcol, fumo e hashish. “Dieci giorni senza fumo, alcohol e hashish”, ha scritto proprio il giovane in una storia su Instagram.

Da quanto è stato appreso da diversi media, Achille sta lavorando su stesso in Spagna in una clinica specializzata a Marbella che, a quanto pare, lo sta aiutando a liberarsi da questi demoni.

Adesso, invece, Achille pare essere momentaneamente tornato a Milano in famiglia, probabilmente per le vacanze di Natale dove, si spera, il periodo di disintossicazione possa durare ancora.

Il racconto dei “vizi”

A parlare dei suoi vizi e della situazione complessa che stava vivendo era stato, in passato, il diretto interessato. Sui social, infatti, il figlio di Martina Colombari aveva detto: “In passato le sostanze in qualche modo mi hanno sbloccato. Dico sbloccato nel senso di andare nei locali, uscire, perché prima invece non uscivo e mi vergognavo molto. Ero un ragazzino pieno di insicurezze e tante paure. No che non pippo. Se sto fumando? Voglio smettere e sto smettendo a dire al verità”.