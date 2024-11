“Esplodesse nella sauna”: bruttissimo attacco a Helena Prestes al GF

Episodio davvero sconcertante con parole che hanno generato un vero e proprio caos: al GF, Helena Prestes presa di mira da Giglio.

Sono ore di tensione al Grande Fratello per alcune parole che hanno indubbiamente superato il limite. A dirle, Luca Giglioli che ha preso di mira Helena Prestes augurandole cose molto brutte. Le dichiarazioni del ragazzo non sono passate inosservate e hanno portato i telespettatori del reality e i fan social a chiedere l’intervento della produzione.

Helena Prestes attaccata da Luca Giglioli al GF

Sebbene non sia facile vivere 24 ore su 24 nella Casa del GF, nulla giustifica certi comportamenti e parole. Ecco perché le frasi di Luca Giglioli nei confronti di Helena Prestes sono assolutamente da condannare.

In un momento di sfogo, Giglio ha detto confidandosi con Pamela Petrarolo: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola lì dentro. Nel senso, non la disinnesco, la metto da sola lì al caldo così si alimenta e scoppia da sola“.

Helena Prestes

“Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura. Qua non ti voglio. Devo continuare a scusarti perché non stai bene? Non ha senso è incoerente come cosa”, aveva detto in precedenza Giglio sulla modella.

Al ragazzo non era neppure andato giù il fatto che la Prestes fosse stata eletta come la preferita del pubblico: “Poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c’entra nulla. Non parlo e non va bene, creo qualcosa qui dentro e me la tolgono. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità?”.

Le reazioni

Il comportamento di Giglioli non è certo passato inosservato. Sui social, infatti, moltissimi utenti hanno trovato di cattivo gusto e molto violente le dichiarazioni del ragazzo chiedendo un pronto intervento. “Ora basta con questa violenza verbale”, “Ma che messaggio diamo alle persone? Giglio out”, ha scritto qualcuno.

Staremo a vedere se Signorini o la produzione del GF vorranno prendere provvedimenti in questo senso o meno.