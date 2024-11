Davide Bonolis ha presentato Sophia Berto a papà Paolo: la reazione

Tempo di presentazioni per Davide Bonolis e Sophia Berto che stanno vivendo un bellissimo amore dopo essersi conosciuti a Ballando.

Grazie all’esperienza a Ballando con le Stelle di mamma Sonia Bruganelli, Davide Bonolis sembra aver trovato l’amore con Sophia Berto, danzatrice professionista impegnata in questa edizione dello show di Rai 1. Per i due ragazzi le cose sarebbero diventate serie con il giovane che avrebbe presentato la sua nuova dolce metà anche a papà Paolo Bonolis…

Davide Bonolis presenta Sophia Berto al padre Paolo

La storia tra Davide Bonolis e Sophia Berto è stata oggetto delle attenzioni del settimanale Oggi, in edicola questa settimana. Il media, infatti, ha condiviso alcune foto che ritraggono la coppia insieme a il noto conduttore Paolo Bonolis, come se fosse andata in scena una vera e propria presentazione in famiglia.

Paolo Bonolis

I tre, insieme ad alcuni amici, sono stati ritratti a cena fuori. “Insieme si recano agli studi televisivi Fabrizio Frizzi, dove Bonolis senior è ospite della finale di Tale e quale show, condotta da Carlo Conti. Usciti dopo mezzanotte, si recano nell’unico ristorante aperto a quell’ora, la trattoria Da Dante”.

Da quanto si è appreso sempre da Oggi, al loro tavolo si sono poi aggiunti alcuni amici e non sono mancati momenti di tenerezza tra Sophia e Davide. La reazione di Bonolis senior sembra essere stata positiva: Paolo non potrebbe essere più felice per il figlio che sembrerebbe aver ritrovato il sorriso grazie alla ballerina professionista.

La foto che ha rivelato tutto

La storia tra i due ragazzi, lo ricordiamo, era venuta a galla dopo una foto condivisa per caso dalla Berto. La giovane aveva pubblicato sui social uno scatto in ascensore proprio con Davide Bonolis che sperava passasse inosservata.

Invece… “Questa foto l’ho messa sulle storie per gioco, ma io non ho un grande seguito su Instagram, quindi pensavo che nessuno ci avrebbe fatto caso”, aveva detto a La Volta Buona la ragazza.