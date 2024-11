Stefano De Martino colpisce tutti: la foto del passato è sorprendente

Curioso scatto del passato per Stefano De Martino che ha coinvolto in modo inatteso i suoi fan con una foto datata 1992.

Stefano De Martino ha sorpreso i suoi fan in queste ore con un toccante tuffo nel passato. Cosa ha fatto l’attuale conduttore di ‘Affari Tuoi’? Ha pubblicato sui social una foto di quando aveva circa tre anni, datata 1992. Nella dolce immagine, il piccolo Stefano è apparso accanto a quella che sembra essere una macchina per il caffè e ha conquistato il cuore dei suoi followers.

Stefano De Martino, la foto del passato

Come detto, in queste ore Stefano De Martino ha pubblicato uno scatto social risalente al passato. Precisamente, il famoso ballerino e attuale conduttore di ‘Affari Tuoi’, ha condiviso una foto con scritto: “Bar Stella 1992”.

Lo scatto in questione ha visto il piccolo Stefano protagonista quando aveva circa tre anni. La foto ha richiamato sicuramente a determinate atmosfere in famiglia suscitando un emozionante richiamo agli anni ’90.

Il paragone con Santiago

Detto dei dolci ricordi del passato, moltissimi utenti si sono però soffermati su un altro aspetto: la somiglianza tra Stefano e suo figlio Santiago.

Infatti, non è mancato il paragone con il ragazzino, figlio nato dalla relazione tra Stefano e Belen Rodriguez. “È identico a Santiago!“, “Il sorriso e lo sguardo sono gli stessi”, ma anche “Rimani così, umile e umano come sei…Un napoletano per ben”.

Sono questi alcuni dei commenti apparsi sotto il post. La somiglianza tra padre e figlio è stata immediatamente notata, evidenziando il legame speciale che li unisce anche nei tratti somatici.

L’immagine, oltre ad alimentare il confronto con Santiago, ha anche offerto un’occasione per riflettere sul viaggio compiuto da Stefano: da bambino curioso e vivace a personaggio televisivo di successo e padre amorevole. Indubbiamente, questa foto rappresenta un altro tassello nella narrazione della vita di una delle personalità più amate dello spettacolo italiano.

Insomma, pare proprio che, ogni mossa di De Martino in questo periodo risulti azzeccata e vincente.