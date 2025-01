L’ex gieffino Mirko Brunetti è stato beccato insieme alla sua nuova fidanzata: scopri chi è la nuova fiamma.

L’ex gieffino Mirko Brunetti ha voltato pagina dopo la rottura con Perla Vatiero, vincitrice del reality, e ora ha una nuova fidanzata.

I due protagonisti di Temptation Island hanno ufficializzato la rottura ormai diversi mesi fa, e oggi Mirko non si nasconde più e mostra la sua fidanzata. Ma di chi si tratta? Scopriamo tutti i dettagli.

Mirko Brunetti beccato con la nuova fiamma

Mikro Brunetti, in genere molto riservato, è finito al centro dell’attenzione mediatica dopo essere stato avvistato in compagnia della sua nuova fidanzata. Le foto, diffuse dall’esperto di gossip Amedeo Venza, ritraggono la coppia in giro per negozi con lei che porta in mano un mazzo di rose rosse.

Non mancano i video dell’avvistamento, che hanno attirato grande attenzione tra i fan dell’ex gieffino.

non so se ridere o piangere pic.twitter.com/uqhmIs5NTJ — cla✨ (@sonoclari) January 23, 2025

Questo avvistamento ha scatenato la curiosità dei fan, che si chiedono chi sia la donna misteriosa al fianco di Brunetti.

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Amedeo Venza, Mirko sarebbe ora legato a Silvia Ghio, ex pre-finalista di Miss Italia 2024.

Un amore appena nato o una relazione già consolidata

Secondo alcune fonti vicine al giovane, la relazione tra Mirko e la sua nuova compagna non sarebbe recente. Infatti, i due sarebbero stati visti insieme già alcune settimane fa durante un evento esclusivo a Roma, anche se nessuno aveva sospettato di una possibile storia d’amore.

Silvia Ghio non è un volto del tutto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. La giovane ha conquistato il pubblico durante la sua partecipazione a Miss Italia 2024, dove è arrivata fino alle pre-finali. Ma non solo: Silvia frequenta la stessa scuola di recitazione di Mirko a Roma, luogo che ha fatto da cornice al loro primo incontro.

Secondo le indiscrezioni, la relazione sarebbe nata da un’amicizia che, nel corso delle settimane, si è trasformata in qualcosa di più.