È stata testimonial esclusiva del noto brand di bellezza Lancome, è un’attrice e una modella di successo: conosciamo meglio Isabella Rossellini!

Il suo fascino non è mai passato inosservato, sono ormai anni che la sua bellezza incanta migliaia di persone: Isabella Rossellini è una delle attrici e modelle più famose di sempre. È diventata celebre soprattutto grazie a Lancome, poiché è stata la testimonial esclusiva per circa 10 anni. Isabella ha una grande carriera alle spalle come modella, ma anche come attrice e il suo nome figura tra i candidati all’Oscar 2025. Scopriamo di più su di lei!

Isabella Rossellini, chi è: biografia e carriera

Nasce a Roma il 18 giugno 1952, sotto il segno zodiacale del Cancro. Figlia d’arte, il padre è Roberto, un noto regista italiano, la madre è Ingrid Bergman, attrice svedese. Grazie ai suoi genitori, la Rossellini entra subito a far parte nel mondo del cinema e dello spettacolo, ma la piccola Isabella non rimane incantata dal set e dalla recitazione.

Consegue il diploma al Liceo dell’Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma. Vedendo e, soprattutto, vivendo così da vicino questo mondo fantastico, Isabella rimane incantata principalmente dai costumi. Ed è proprio così che prende vita in lei una grande passione per la moda, tanto da desiderare fortemente di iscriversi all’Accademia di costume e moda.

I suoi genitori divorziano quando lei ha soli 5 anni e la piccola romana vive comunque un ottimo rapporto con entrambi. Durante l’adolescenza inizia a frequentare l’Accademia di costume e moda di Roma e inizia a lavorare con la nota scenografa e costumista italiana, Marcella De Marchis, prima moglie del padre.

A 19 anni si trasferisce a New York dove inizia a lavorare come traduttrice e giornalista. A 28 anni, finalmente raggiunge il suo obiettivo e diventa modella per il magazine inglese Vogue per l’edizione inglese e dtatunitense.

Da quel momento in poi, la sua carriera raggiunge il successo e, grazie al suo talento e alla sua bellezza, finisce sulle copertine di Vanity Fair, Elle, Harper’s Bazaar e Marie Claire.

Nonostante la sua grande passione per la moda, Isabella riscopre di avere un talento per la recitazione. Debutta nel mondo del cinema nel 1976 in un film in cui ha preso parte anche la madre. Diventa, quindi, anche un’attrice poiché ottiene diversi ruoli nel cinema, tanto da vincere numerosi premi.

Dopo aver ottenuto un grande successo nell’arco di tutta la sua vita, Isabella è tutt’oggi un personaggio pubblico tanto amato. Il film che la rese celebre, però, fu probabilmente Velluto blu di David Lynch. La Rossellini ha anche preso parte a pellicole famose come Cugini, La morte ti fa bella e Fearless – Senza paura.

Prende parte nel 2003, in qualità di guest star, della serie di J. J. Abrams Alias, e continua a recitare in film come La Sindrome di Stendhal. Nel 2025 Isabella Rossellini è candidata come Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Conclave.

Anche Lancome, dopo 25 anni, ha rivoluto Isabella come testimonial per la crema anti-age. La collaborazione con Lancome è iniziata nel 1982, diventando testimonial esclusiva della casa di bellezza, tanto da prendere parte, nel 1990, alla nascita del nuovo profumo di Lancome, Tresor.

La vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Isabella Rossellini? L’attrice ha tre fratelli: Isotta Ingrid, sua sorella gemella, professoressa alla New York University, il fratello Roberto Ingmar, che si occupa di finanza e Pia Lindström, nata dal primo matrimonio della madre.

Tuttavia ha anche quattro altri fratellastri, nati dai precedenti matrimoni del padre, tra cui Renzo Rossellini jr., produttore cinematografico, e Gil Rossellini, figlio adottivo del padre ma scomparso. Tra il 1973 e il 1978 ha avuto una relazione con Luciano De Crescenzo, con il quale il matrimonio è saltato per la sua partenza negli USA. I due rimasero però cari amici.

A New York incontra il regista Martin Scorsese di cui si innamora; i due, infatti, si sposano nel 1979. Dopo 3 anni di matrimonio, però, divorziano. Poco dopo lei ritrova l’amore nel modello Jon Wiedemann, con cui ha una figlia di nome Elettra nel 1983. La loro relazione giunge al capolinea nel 1986. Adotta un bambino nel 1993, di nome Roberto.

In passato ha avuto diversi flirt con noti personaggi, tra cui Christian De Sica, Gary Oldman e David Lynch.

In seguito alla candidatura agli Oscar 2025, la Rossellini ha dichiarato: “Quando ero giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Con l’avanzare dell’età, questo non accade più così di frequente e mi manca soprattutto oggi. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per festeggiare con me questo grande onore”.

Ed ha anche aggiunto un pensiero su Lynch, scomparso nel gennaio 2025: “Con questa gioia la mia mente non può fare a meno di soffermarsi sull’aldilà di David Lynch. La nostra collaborazione è stata fondamentale per la mia comprensione dell’arte della recitazione”.

Le curiosità su Isabella Rossellini

– Sostiene fortemente le associazioni per l’addestramento di cani-guida per i ciechi. Inoltre è anche direttrice di un’istituzione che si impegna nella salvaguardia della natura e della conservazione dell’arte, ovvero la Howard Gilman Foundation.

– In generale è una grande amante degli animali, tanto che nel suo monologo Darwin’s Smile dice di possedere una laurea in etologia e un allevamento di galline.

– Nel 1988 le è stata dedicata una mostra fotografica, Ritratto di donna, presso il Museo d’arte moderna di Parigi.

– Ha pubblicato tre libri, di cui uno è la sua biografia, Some of me.

– Nel 1992 è apparsa nel libro di Madonna, Sex, e nel videoclip della canzone Erotica.

– Isabella ha prestato la voce al videogioco Ceremony of Innocenence nel 1997.

– Nel 2016 ha condotto Master of Photography, primo talent show sul mondo della fotografia.

– Ha un profilo Instagram molto seguito. Inoltre, dai suoi scatti possiamo notare quanto sia affezionata al suo nipotino Ronin.