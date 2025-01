Un tiktoker non riconosce Willem Dafoe per strada: la reazione dell’attore e il video che ha fatto il giro del web.

Un incontro inaspettato sta facendo il giro del web: un video virale mostra Willem Dafoe, celebre attore di Hollywood, in un video girato da un tiktoker che non lo riconosce.

L’influencer, noto come Khan, ha fermato Dafoe per strada complimentandosi per il suo outfit e chiedendo: “Scusi signore, che lavoro fa?“. Ma la risposta del famoso attore ha spiazzato gli utenti.

La risposta di Willem Dafoe spiazza il tiktoker

Dafoe, conosciuto per ruoli iconici come il Green Goblin in Spider-Man e la recente interpretazione in Povere Creature, ha risposto con grande eleganza alla domanda del kiktoker: “Sono un attore, mi chiamo Willem“.

Nel breve dialogo, l’attore ha aggiunto che ama il suo lavoro perché “È sempre diverso e mai lo stesso” e ha condiviso una riflessione sulla recitazione: “Ognuno deve trovare la propria strada e divertirsi“.

Il video, che ha superato il milione di visualizzazioni, ha scatenato una valanga di reazioni sui social.

Molti utenti si sono chiesti come sia possibile non riconoscere una star del calibro di Willem Dafoe. Alcuni hanno ipotizzato che l’incontro fosse una trovata pianificata, mentre altri hanno sottolineato la semplicità e la cordialità dell’attore, capace di rispondere con serenità a una situazione apparentemente surreale.

L’educazione di Willem Dafoe conquista il web

Ciò che ha colpito il pubblico è stata soprattutto l’educazione e l’umiltà dimostrata da Dafoe.

La sua reazione ha confermato il motivo per cui è amato non solo per il suo talento, ma anche per il suo modo di essere. L’episodio è diventato immediatamente virale sui social e ha offerto uno scorcio inedito del carattere del celebre attore hollywoodiano.