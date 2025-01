Pierpaolo Pretelli rivela i primi dettagli della vita insieme a Kian: “Giulia di notte perde latte, avete un rimedio?”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian da appena due settimane e si stanno godendo questo momento magico lontano dai social. Ma ogni tanto l’ex Velino racconta qualche dettagli della loro vita da genitori, con un tocco di ironia.

Dopo una settimana trascorsa lontano dai riflettori digitali per vivere appieno l’intimità del momento, Pierpaolo ha rotto il silenzio condividendo immagini e video che catturano la dolcezza e le sfide dei loro primi giorni da genitori. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

“Giulia perde latte”: il racconto ironico di Pierpaolo Pretelli

Tra i momenti più divertenti condivisi sui social c’è il racconto ironico di Pierpaolo sulla gestione delle poppate. In un video girato durante la colazione, il conduttore ha rivelato un dettaglio curioso: “Giulia perde latte durante la notte. Mi sveglio inondato, sembra il Titanic!“. Nonostante le notti insonni e la stanchezza, il buonumore non manca mai in casa Pretelli-Salemi.

“Capita a tutte le mamme – continua –. Avete un rimedio?” chiede con ironia Pierpaolo ai suoi follower.

Pierpaolo, sempre attento, tiene un diario per segnare ogni poppata del piccolo Kian, e ciò dimostra grande dedizione al suo ruolo di papà.

Pierpaolo e Giulia: la dolcezza di una nuova vita insieme

Le foto e i video pubblicati da Pierpaolo mostrano una famiglia unita e felice.

La coppia, che ha conquistato il pubblico con la loro autenticità e spontaneità, continua a far emozionare i fan anche in questo nuovo capitolo della loro vita.

Tra latte, coccole e momenti di tenerezza, Pierpaolo e Giulia stanno affrontando le prime sfide della genitorialità con amore e leggerezza, e stanno regalando ai follower uno sguardo autentico sulla loro nuova avventura familiare.