Durante una tappa del suo tour Vasco Rossi ha improvvisato un siparietto con il suo pubblico e ha scagliato una frecciata contro Berlusconi.

Vasco Rossi ne ha per tutti e durante la prima tappa del suo tour allo Stadio Dall’Ara a Bologna non ha mancato di scagliare frecciatine contro alcuni esponenti del mondo politico e anche contro Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno. Sulle note della sua T’immagini, il Blasco ha chiesto al pubblico:

“Che ci raccontano in televisione? Invece la Meloni cosa racconta?”, e ancora: “E Silvio Berlusconi, che cosa racconta? Pace all’anima sua”. Il pubblico ha risposto in coro con il ritornello del suo brano, che dice “favole, favole, favole”.

Vasco Rossi: la frecciatina a Silvio Berlusconi

Vasco Rossi non ha mai evitato di parlare di tematiche di politica e attualità durante i suoi concerti e ha sempre sottolineato come per lui la musica abbia il compito di tenere vive le coscienze. “Da destra a sinistra non salvo nessuno, la musica deve provocare le coscienze e tenerle sveglie”, ha dichiarato il cantante (stando a quanto riporta Vanity Fair). Nel mirino del Blasco vi è finito anche Berlusconi, che si è spento il 12 giugno scorso dopo aver combattuto contro una grave forma di leucemia (e i cui funerali si sono svolti il 14 giugno presso il Duomo di Milano).

