Elisabetta Canalis e Maddalena Carvaglia si sono riavvicinate dopo la loro lite? Gli indizi sembravano parlare chiaro, e invece…

Nella sua ultima intervista a Oggi Maddalena Corvaglia ha parlato della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis e a seguire l’ex velina mora ha postato sui social una foto del passato che le ritraeva insieme. Nonostante sembrasse quindi possibile che tra le due ci fosse stato un chiarimento, il settimanale Oggi ha smentito la questione facendo sapere di aver ricontattato Maddalena Corvaglia che, sulla questione, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Elisabetta Canalis Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: i retroscena sulla lite

Secondo Oggi la lite tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis avrebbe avuto risvolti “irrecuperabili” e pertanto sembra dunque impossibile rivedere le due un giorno di nuovo insieme. La stessa Maddalena Corvaglia nella sua ultima intervista a Oggi ha specificato:

“Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate”. Secondo indiscrezioni alla base della lite tra le due ci sarebbero stati i loro presunti interessi economici, ma sulla questione non è dato sapere di più né sono mai emerse conferme.

Riproduzione riservata © 2023 - DG