Elena Sofia Rucci ha scagliato una frecciatina contro la televisione italiana dopo la scomparsa del collega attore Francesco Nuti.

L’attore Francesco Nuti è scomparso il 12 giugno (lo stesso giorno in cui è scomparso Silvio Berlusconi) e finora in tv non è stato trasmesso neanche uno dei film che l’hanno reso famoso. La collega attrice Elena Sofia Ricci in queste ore ha manifestato il suo disappunto in merito alla questione pubblicando una foto dello stesso Nuti e scrivendo nelle sue stories: “Scusate, ma un mio film in onda questi giorni?”.

Elena Sofia Ricci: il messaggio per Francesco Nuti

Elena Sofia Ricci ha espresso – così come numerosi altri volti dello spettacolo e della cultura italiana – il suo cordoglio per la scomparsa dell’attore Francesco Nuti, morto a 68 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. Nonostante in tanti siano rimasti colpiti dalla sua tragica scomparsa, in tv finora non è stato trasmesso neanche uno dei film da lui realizzati.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la morte di Nuti sia finita in secondo piano perché annunciata poche ore dopo quella dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (per cui sono stati indetti il lutto nazionale e i funerali di Stato).

