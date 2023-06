Giulia Stabile si è sfogata contro le fake news messe in circolazione dagli haters sul suo conto.

Gli haters sui social hanno messo in circolazione la voce secondo cui Giulia Stabile soffrisse della malattia di Huntington, una grave patologia neurodegenerativa che causa demenza e disturbi psichiatrici e di comportamento.

La stessa ex vincitrice di Amici è intervenuta in merito al gossip in circolazione e ha tuonato: “Accetto tutto quello che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia (malattia di Huntington)”, e ancora: “Detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi”.

Giulia Stabile contro gli haters: lo sfogo

Anche la ballerina Giulia Stabile si è trovata a fare i conti con gli haters e soprattutto con le voci false sul suo conto. In queste ore, attraverso i social, lei stessa si è scagliata contro chi l’ha presa di mira affermando – con toni offensivi – che soffrisse della malattia di Huntington.

Nelle ultime settimane la ballerina è finita al centro del gossip anche per via della presunta fine della sua storia d’amore con il fidanzato Sangiovanni. I due non hanno confermato né smentito i gossip in circolazione e i fan sono impazienti di saperne di più.

