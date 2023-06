Secondo indiscrezioni Georgina Rodriguez e Ronaldo avrebbero firmato un accordo segreto che tutelerebbe la modella in caso di rottura.

Accordo segreto tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo? Secondo indiscrezioni (riportate dal canale portoghese Tv Guia) la modella avrebbe fatto firmare al calciatore un accordo per cui, in caso di separazione, lui le dovrebbe dare un assegno da 100mila euro al mese. L’accordo sarebbe stato firmato da Ronaldo dopo la nascita di Alana Martina, la prima figlia avuta insieme a Georgina.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez e Ronaldo: l’accordo segreto

Crisi in atto tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo? Il gossip è diventato sempre più insistente e, secondo i media spagnoli, la modella avrebbe addirittura fatto firmare un contratto a Ronaldo in modo da tutelarsi in caso di separazione. Si dà il caso infatti che Georgina abbia avuto con il calciatore le sue due figlie e che abbia cresciuto come figli suoi anche i tre bambini che CR7 aveva avuto in precedenza (con maternità surrogata).

Al momento lei e il calciatore non hanno rotto il silenzio in merito ai rumor sulla loro presunta crisi e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se prima o poi lo faranno.

