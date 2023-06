Si è spento a 43 anni Matteo Romagnoli, manager e produttore de Lo Stato Sociale. Combatteva da tempo contro una grave malattia.

Il mondo della musica piange Matteo Romagnoli, il manager e produttore musicale che si è spento a Bologna a soli 43 anni. Da tutti era considerato come il sesto componente de Lo Stato Sociale, la band musicale che in queste ore gli ha dedicato un commosso messaggio d’addio via social.

“Ciao Matteo, ciao Johnny, ciao Mareo, ciao J, ciao Quincy, ciao Romagolo, ciao Gennaro e ciao un altro milione di modi in cui ti abbiamo chiamato in questi anni di vita con te dove ci hai salvato la vita, ci hai sgridato, ci hai amato più di tutti. Senza di te siamo solo 5 st**nzi, prima eravamo in 6 ed era molto meglio”, si legge nel messaggio, e ancora: “Ora siamo a pezzi, ma da questi pezzi proveremo a costruire qualcosa di impubblicabile, che tu, da ovunque sarai, renderai musica”.

Matteo Romagnoli è morto

Il mondo della musica piange Matteo Romagnoli, il manager e produttore musicale conosciuto da molti dei volti più famosi della scena indipendente della musica italiana. Era stato manager de Lo Stato Sociale e fondatore di Garrincha dischi, e in queste ore è stata la stessa etichetta discografica a unirsi al coro di cordoglio via social scrivendo: “Sapeva vedere la bellezza nei difetti e confezionava, a mano e con amore, le canzoni dalla demo («che è sempre meglio!») alla copertina. Matteo ha sempre amato unire le persone, per questo Garrincha rimane una festa. Grazie dalla tua piccola, grande e stramba famiglia”.

Sui social in tanti, in queste ore, stanno esprimendo il loro sgomento per la sua prematura e tragica scomparsa.

