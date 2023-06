Marta Fascina ha rotto per la prima volta il silenzio dopo la scomparsa dell’ex presidente Silvio Berlusconi.

Al funerale di Silvio Berlusconi Marta Fascina si è mostrata visibilmente provata e affranta. Ai microfoni de Il Messaggero lei stessa ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa dell’ex premier, con cui si era unita in un matrimonio (non riconosciuto legalmente) appena un anno fa.

“Mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita”, ha detto tra le lacrime, e ancora: “Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore (…) quella del mio Presidente sarà per me una mancanza quotidiana”.

Marta Fascina

Marta Fascina: le parole dopo la morte di Berlusconi

Marta Fascina ha trascorso gli ultimi due anni vivendo in simbiosi con Silvio Berlusconi e fonti a lei vicine l’hanno descritta come “disperata” a seguito della scomparsa del cavaliere. Ai funerali organizzati in piazza Duomo, Marta Fascina è apparsa visibilmente provata e affranta per la scomparsa del marito, ed è sempre rimasta accanto al feretro.

“Marta ha superato se stessa, mi è stata accanto con una cura e una dedizione senza eguali”, aveva raccontato lui al Corriere della Sera qualche giorno prima, a proposito del ricovero al San Raffaele. Secondo indiscrezioni Berlusconi avrebbe modificato all’ultimo il suo testamento per far avere parte della sua eredità proprio a Marta Fascina.

