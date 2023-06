Silvio Berlusconi avrebbe fatto modificare il suo testamento per lasciare parte della sua eredità a Marta Fascina.

Silvio Berlusconi ha trascorso gli ultimi anni della sua vita al fianco della fidanzata Marta Fascina, con cui nel 2022 aveva celebrato una sorta di “matrimonio simbolico”. Secondo Open, dopo il suo penultimo ricovero l’ex premier avrebbe fatto modificare il suo testamento in modo da lasciare parte del suo patrimonio anche alla deputata 33enne. Sulla questione non vi sono conferme e, ovviamente, non è dato sapere di che cifra si parli.

Marta Fascina

Silvio Berlusconi: il testamento modificato

Da tempo Silvio Berlusconi era a conoscenza che le sue condizioni non fossero buone a causa della sua leucemia mielomonocitica cronica e, prima di scomparire, avrebbe preferito sincerarsi che tutto fosse in ordine tra i suoi affari patrimoniali e la sua eredità.

L’ex premier avrebbe ovviamente pensato anche a lasciare una parte della sua eredità a Marta Fascina, la donna che è stata al suo fianco fino alla fine e con cui, appena un anno fa, si era unito in quello che aveva specificato essere un “matrimonio simbolico”. Lui e la deputata sono stati legati dal 2020, ossia pochi mesi dopo la fine della relazione tra l’ex premier e Francesca Pascale.

