Marta Fascina sarebbe stata a dir poco disperata per la morte di Silvio Berlusconi, l’ex presidente a cui si era unita con un “matrimonio simbolico”.

Secondo il Corriere della Sera Marta Fascina sarebbe rimasta al fianco dell’ex premier Silvio Berlusconi fino al momento della sua scomparsa e, al San Raffaele di Milano, avrebbe persino ricevuto estetista e parrucchiere (al fine di non separarsi da lui neanche per un istante). Secondo indiscrezioni la deputata sarebbe stata a dir poco affranta per la morte del suo compagno, e a fonti a lei vicine avrebbe detto di aver “perso l’amore della sua vita”.

Marta Fascina

Marta Fascina disperata per la morte di Berlusconi

Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno iniziato a frequentassi nel 2020 e da quel momento la loro unione è diventata sempre più solida e importante, e infatti la deputata è stata al fianco dell’ex premier fino agli ultimi istanti della sua vita, senza separarsi da lui neanche per un momento.

Marta Fascina al momento non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa dell’ex premier, ma si vocifera che Berlusconi abbia cambiato all’ultimo minuto il suo testamento per lasciare anche a lei parte della sua eredità. Sulla questione al momento non vi sono conferme.

