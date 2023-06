Tommaso Zorzi ha replicato a Andrea Pinna, che lo ha accusato di aver scatenato una bufera contro di lui mentre era in un momento di fragilità.

Dopo essersi allontanato a lungo dai social, Andrea Pinna ha realizzato un video messaggio con cui ha svelato di aver sofferto di bipolarismo, di aver tentato il suicidio 22 volte e di una presunta faida con Tommaso Zorzi (che a suo dire avrebbe finito per scatenare contro di lui una bufera condividendo un post razzista da lui pubblicato erroneamente sui social).

L’ex vincitore del GF Vip ha deciso di replicare personalmente a Andrea Pinna scrivendo su Twitter: “Premetto che sono molto dispiaciuto per come è stato Andrea”, e ancora: “Io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti”.

Premetto che sono molto dispiaciuto come come è stato Andrea, io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti. — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) June 13, 2023

Tommaso Zorzi contro Andrea Pinna

Tommaso Zorzi ha deciso di fornire la sua versione dei fatti sul caso di Andrea Pinna, e ha ridimensionato con un lungo messaggio ciò che ha raccontato l’influencer (che ha anche svelato di aver tentato il suicidio a causa del suo bipolarismo). Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? In tanti sono curiosi di sapere se Pinna replicherà a sua volta alle parole dell’ex vincitore del GF Vip, che ha anche sottolineato di non esser stato a conoscenza dei gravi problemi da lui avuti in passato.

