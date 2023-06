Levante ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo e ha svelato il suo ritorno alla chioma scura.

Dopo che negli ultimi mesi è finita nell’occhio del ciclone per aver scelto di tingere i suoi capelli di un biondo-rossiccio, Levante ha deciso di ironizzare sulla vicenda annunciando l’uscita del suo nuovo singolo e mostrandosi in un video ironico insieme ad alcuni dei volti più famosi dello spettacolo (tra cui Fiorello e Amadeus).

Nel video si vede Levante sognare i numerosi personaggi tv, intenti ad esprimere il loro parere contrario alla sua chioma bionda. Al termine della clip Levante si “sveglia” e, mostrando la sua folta chioma scura, afferma: “Ho avuto un incubo, ho sognato che ero bionda ed era un disastro”.

Levante torna mora dopo le critiche

Dopo la nascita di sua figlia Alma Futura Levante ha deciso di celebrare il suo cambio di vita optando per una chioma bionda che, però, non ha ottenuto i favori del pubblico. Dopo le innumerevoli critiche ricevute in rete, la cantante ha deciso di tornare alla sua storica chioma mora e sui social, a suo tempo, aveva replicato via social:

“Che ne sapete di me? Neanche io so chi sono. Volevo coincidere l’immagine alla mia attuale idea di me. Volevo un cambiamento, una rinascita, volevo aderire a quello che sentivo dentro”.

