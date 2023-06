Kevin Costner si sarebbe rivolto al tribunale perché la sua ex moglie, Christine Baugmarter, rifiurebbe di lasciare la sua casa.

Il matrimonio tra Kevin Costner e Christine Baugmarter non sarebbe finito nel migliore dei modi e, secondo Tmz, la donna si sarebbe rifiutata di lasciare la casa condivisa con l’attore che, per questo, si sarebbe rivolto al tribunale. Secondo Tmz l’attore avrebbe versato all’ex moglie 1,45 milioni di dollari pur di convincerla a lasciare l’abitazione.

Kevin Costner

Kevin Costner in tribunale contro l’ex moglie

Kevin Costner e l’ex moglie Christina sarebbero ai ferri corti e, secondo Tmz, la donna rifiuterebbe di lasciare la casa condivisa con l’attore perché alcune delle richieste da lei avanzate a seguito della separazione non sarebbero state ancora soddisfatte.

Dal suo canto Costner avrebbe già versato alla ex un ingente somma di denaro proprio per convincerla a lasciare definitivamente la casa da loro condivisa negli anni passati. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan, sperano di saperne presto di più. L’attore e Christine Baugmarter sono stati legati per 19 anni e dalla loro unione sono nati tre figli.

