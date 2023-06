Alfonso Signorini ha dedicato l’ultimo numero di Chi a Silvio Berlusconi e ha svelato alcuni retroscena sul loro speciale rapporto.

Alfonso Signorini ha parlato per la prima volta del profondo legame da lui avuto con Silvio Berlusconi, l’ex presidente scomparso a 86 anni il mattino del 12 giugno. Per il direttore di Chi l’ex premier sarebbe stato come un padre, e a tal proposito lui stesso ha scritto:

“Con Silvio Berlusconi io perdo un secondo padre. E non sono parole, ma fatti. Quando ho perso mio padre ricordo che lui stava a un matrimonio, mi chiamò qualche ora dopo e mi disse: ‘Non piangere, perché da oggi tu hai un altro padre. Per te ci sarò sempre e potrai sempre fare affidamento su di me per la vita’. Ha mantenuto le sue promesse. Fino all’ultimo. Come un padre è stato presente, vigile, affettuoso nei momenti belli della vita e in quelli più tristi. E sempre mi ha spronato a vivere con energia, impegno e con il sorriso”.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini in lutto per Berlusconi

Alfonso Signorini si è unito al coro di vip che, in queste ore, hanno espresso tutto il loro dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi, venuto a mancare a seguito della sua battaglia contro la leucemia. Il direttore di Chi ha svelato per la prima volta che l’ex premier gli sarebbe stato accanto nei momenti più difficili della sua vita e che, per questo, sarebbe stato per lui come un padre.

“La sera che se ne è andata mamma io non ho voluto vedere nessuno.(…) Alle undici e mezza di sera suona il citofono. Pensai all’ennesima intrusione nella mia sfera privata. Mi avvicinai al videocitofono e vidi due carabinieri. Preoccupato, risposi. ‘Mi scusi dottore’, dissero i militari, ‘la volevamo avvisare che tra poco il Presidente sarà qui’. Da Palazzo Chigi era arrivato per stringermi semplicemente la mano. Siamo rimasti in silenzio, così, mano nella mano per ore. Questo per me è Silvio Berlusconi, l’uomo a cui ho voluto e vorrò bene fino a quando vivrò”, ha scritto. Come Signorini anche tanti altri personaggi vip in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa dell’ex premier.

Riproduzione riservata © 2023 - DG