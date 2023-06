In tanti tra i personaggi del mondo vip hanno espresso in queste ore il loro cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

La scomparsa di Silvio Berlusconi è stata accolta con estremo dolore dai volti Mediaset e Federica Panicucci – che insieme a Francesco Vecchi ha dato il triste annuncio in diretta a Mattino Cinque – è riuscita a stento a trattenere le sue lacrime.

“Francesco fai tu perché io non riesco”, ha detto la conduttrice con la voce rotta dal pianto dopo aver annunciato la scomparsa dell’ex Premier. A lei si sono aggiunti anche altri volti del mondo vip, come Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi.

Morto Berlusconi: il cordoglio dei vip

Federica Panicucci è riuscita a stento a trattenere le sue lacrime quando si è trovata a dover dare in diretta tv l’annuncio della scomparsa di Silvio Berlusconi. A lei si è aggiunta anche la conduttrice Barbara D’Urso, che in queste ore ha scritto nelle sue stories: “Sono davvero triste. Punto”. Barbara D’Urso ha poi postato un commovente post:

“Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio”.

Anche Elisabetta Gregoraci si unisce al cordoglio e pubblica sui social un post, che la ritrae nel giorno del suo matrimonio insieme all’ex premier:

A loro si aggiunge Simona Ventura che sui social ha postato due foto con Berlusconi: “La fine di un’epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato .Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi“.

Anche Valeria Marini esprime il suo cordoglio sui social: “Sei stato un grande uomo. Lasci un segno indelebile nel mondo. Sei storia in ognuno di noi. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia tutta”.

Sui social in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa dell’ex premier, che da tempo si trovava a combattere contro una grave forma di leucemia mielomonocitica cronica. Anche Vittorio Sgarbi si è unito al cordoglio delle due conduttrici, e ai microfoni di Fanpage ha detto: “Il mio ricordo è quello di un amico che ha fatto cose giuste ed è stato trattato come uno che chissà quali delitti ha commesso”. L’ex Premier si è spento all’ospedale San Raffaele, dove era ricoverato da venerdì scorso.

Riproduzione riservata © 2023 - DG