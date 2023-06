In causa dopo la squalifica dal GF Vip. Daniele Dal Moro ha svelato alcuni dettagli della sua esperienza nel reality…

Una causa a seguito dell’esperienza al GF Vip e, crediamo, dovuto alla sua squalifica dal reality. Daniele Dal Moro racconta in diretta su Twitch TV la novità che lo riguarda e svela alcuni dettagli inediti. L’ex gieffino ha ammesso di non aver potuto parlare prima e di non poterlo ancora fare proprio perché sembra esserci in atto un procedimento.

Daniele Dal Moro in causa dopo squalifica dal GF Vip

Daniele Dal Moro

Parlando con i fan su Twitch TV, Dal Moro ha spiegato: “Vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi acconterò’”.

E il motivo per cui ancora non aveva parlato è presto detto: “Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”.

Insomma, a quanto pare Daniele ha fatto causa a seguito della sua partecipazione al GF Vip. Da capire contro chi sia il “contenzioso” se proprio contro il GF o contro Canale 5/Mediaset.

Vedremo quali saranno i futuri aggiornamenti.

Di seguito anche un post Twitter di disagiotv dove sono state raccolte alcune parole dell’ex gieffino che ha spiegato la situazione:

Daniele Dal Moro svela di essere in causa dopo la squalifica del GF Vip pic.twitter.com/1gX55MxLcz — disagiotv (@disagio_tv) June 12, 2023

