Chiacchierata, discussa e criticata, Giaele De Donà torna a parlare dell’esperienza al GF Vip che le avrebbe causato problemi in amore…

Non solo sorrisi ma anche diverse critiche. L’edizione vip del GF è terminata ormai da tempo ma si torna a parlare del reality e di particolari dinamiche che, specie all’inizio, si erano instaurate tra alcuni concorrenti. In particolare di quelle tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese che avrebbero creato, a quanto pare, delle tensioni tra la ragazza e la sua dolce metà, l’imprenditore Brad.

Giaele De Donà e i problemi col suo Brad per colpa di Spinalbese

Sofia Giaele De Donà

A raccontare alcuni retroscena della sua vita privata è stata proprio Giaele a ‘Non succederà più’, programma radiofonico in onda su RadioRadio.

La donna ha raccontato che a causa della sua amicizia con Spinalbese il suo rapporti, nel primo periodo post Grande Fratello, ha avuto qualche problematica.

“Brad è stato risentito, quando sono uscita dal programma non è stato semplice per noi. Abbiamo passato il primo mese distanti, abbiamo avuto problemi. ‘Mi piaceva, mi interessava’…Quello ha complicato il rapporto con mio marito, il primo mese è stato tosto”, ha ammesso la giovane.

“Ora stiamo più sereni, siamo felici. Ma vi giuro che io non ho fatto niente con lui, ma siamo stati legati. Oggi evito di vederlo”. Le cose, però, per fortuna non sono così tragiche diciamo. Infatti, al recente compleanno di Alberto De Pisis, proprio Brad ha chiacchierato con Antonino Spinalbese, mentre lei, invece, avrebbe deciso di allontanarsi e non avere alcun rapporto. “Non ci sentiamo come prima, non siamo legati come prima”, ha precisato.

Di seguito anche un post Instagram relativo allo scorso GF e alla partecipazione della ragazza:

Riproduzione riservata © 2023 - DG