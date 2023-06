Il web sicuro: Fedez è stato oscurato da Annalisa e lui non l’ha presa bene. Cosa è successo al Radio Zeta Future Hits Live 2023.

Messe da parte, per ora, le polemiche recenti con Luis Sal, ecco Fedez di nuovo nel mirino del web. Questa volta a far parlare è il fatto che, nel corso del Radio Zeta Future Hits Live 2023, il rapper sia stato, di fatto, oscurato dalla bellissima e bravissima Annalisa con cui, per altro, assieme agli Articolo 31, ha fatto una bella hit, ‘Disco paradise’.

Annalisa oscura Fedez la sua reazione e quella del web

Fedez

Sebbene la vicenda sia avvenuto nel corso del Radio Zeta Future Hits Live 2023 sabato sera, il web e in generale il mondo social è praticamente esploso in queste ore. Nel mirino dei vari utenti, quanto accaduto sul palco dell’evento tra Articolo 31, Annalisa e Fedez. Gli artisti si sono esibiti con la loro hit ‘Disco paradise’ ma successivamente, conduttori e pubblico hanno, di fatto, snobbato tutti dando spazio solo alla cantante chiedendole di cantare la sua canzone ‘Mon Amour’.

“Lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Ma voi avete capito qualcosa dato che la frequentate?”, chiedono i conduttori del concertone agli artisti. A prendere la paorla è J-Ax che con grande sportività dice: “Non c’è da capire, c’è da ascoltare. Ma il mio microfono non va più? Va? C’è da ascoltare con il cuore quando canta Annalisa”.

Ed è proprio a questo punto che i presentatori hanno detto: “E allora, Articolo 31 e Fedez andiamo e lasciamo a cantare lei”. La lei è appunto la Scarrone che ha detto: “Rimango ioo”.

Sui social, questo momento è stato visto come uno “snobbare Fedez” e per alcuni lo stesso rapper sta “implodendo perché Annalisa è riuscita laddove Orietta Berti, Achille Lauro, Tananai e Mara Sattei non sono riuscit: non fare da supplemento per le sue hits estive ma rendere Fedez stesso un supplemento”.

Di seguito anche alcuni post su Twitter con gli utenti che si sono accorti dell’accaduto e hanno ironizzato:

Io sono sicuro che Fedez, quest’anno, stia implodendo perché Annalisa è riuscita laddove Orietta Berti, Achille Lauro, Tananai e Mara Sattei non sono riusciti: non fare da supplemento per le sue hits estive, ma rendere Fedez stesso un supplemento per la SUA patina di successi. — cristian (@mariahshoney_) June 11, 2023

Ma vediamo come ha reagito Fedez al fatto che Annalisa si è fermata a cantare Mon Amour, mentre lui se n’è dovuto andare pic.twitter.com/T6zt1xDLXK — andre (@cst_ndr) June 10, 2023

La faccia di Fedez oscurato da Annalisa

IO GODO pic.twitter.com/VD2j3XblHy — Ivan (@ivandileonardo) June 11, 2023

Fedez e Articolo 31 andiamo,

e lasciamo il palco ad Annalisa,

RIMANGO IOOOOOO

pic.twitter.com/hPl950XHOt — gloria (@ggloriasparkles) June 12, 2023

