Sta facendo discutere Giorgia Soleri per alcune stories social che sembrano andare contro Silvio Berlusconi da poco morto.

Se nei giorni scorsi ha fatto parlare per la rottura con Damiano David, frontman dei Maneskin, adesso Giorgia Soleri fa discutere per una serie di commenti che la ragazza ha ricondiviso sui social, precisamente su Instagram, a proposito di Silvio Berlusconi. Pareri duri e che stonano con la giornata davvero triste che ha visto proprio il Cavaliere morire a 86 anni.

Giorgia Soleri contro Berlusconi dopo la sua morte

Giorgia Soleri

Il pensiero di Pipol Gossip che ha raccolto le stories social della Soleri è chiaro: “L’attivista per mancanza di attività ed ex di Damiano dei Maneskin, attraverso le sue Instagram stories, si è scagliata duramente contro Silvio Berlusconi. Le sue parole rivolte al Presidente da poco deceduto, descrivono semplicemente se stessa. La tizia non è la stessa che ogni giorno dice di “lottare” per i diritti e il rispetto umano? Una risposta è certa: al peggio non c’è mai fine!”.

E andando nello specifico di ciò che l’influencer ed ex di Damiano dei Maneskin ha scritto, forse, un pizzico di ragione il media ce l’ha. “L’uomo che ha distrutto il paese”, questo uno dei titolo che ha condiviso la ragazza che ha riportato quanto scritto dall’agenzia “Infosubmarine”.

Ma non solo. La Soleri ha condiviso anche un pezzo di un articolo della BBC dove si parlava dell’ex “premier italiano, che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione”. Infine anche un “Sento già riecheggiare: ‘Ma ha fatto anche cose buone'”.

Insomma, un pensiero condivisibile o meno, ma certamente inopportuno in questo momento con il lutto davvero troppo fresco.

Di seguito anche il post Instagram di Pipol Gossip che ha raccolto le stories dell’influencer:

