Sembra che le cose tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci siano tornate ad andare bene. La dolce dedica social.

L’amore ha trionfato a quanto sembra. Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono tornati insieme a tutti gli effetti. Tra i due sembrava esserci stato un allontanamento che aveva portato il ragazzo a delle riflessioni e momenti anche di forte tristezza. Oggi, però, la novità dolcissima con una dedica social da far “scoppiare il cuore”.

Francesco Chiofalo, dedica a Drusilla Gucci

FRANCESCO CHIOFALO

Con un dolcissimo video mentre si baciano e abbracciano, Chiofalo e la Gucci hanno, di fatto, annunciato di essere tornati insieme a tutti gli effetti.

I due hanno convidiviso un post social con tanto di dedicato di lui: “Ho avuto paura di perderti per sempre ed è stata la sensazione peggiore che abbia mai provato”, le parole dell’ex volto di Uomini e Donne ma anche Temptation Island e Pupa e Secchione.

“Sono stato molto male. Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso. Avevi ragione tu in questi anni trascorsi insieme ho sbagliato tante volte. Ma ho imparato la lezione e non ripeterò più gli errori fatti. Non posso tornare indietro e cambiare l’inizio ma posso iniziare da dove sono e cambiare il finale…ti amo amore mio”.

Pronta anche la risposta della Gucci: “Sei molto fortunato. Ora metteremo alla prova le cose che hai capito. Love u”.

Insomma, la coppia è tornata a stare insieme. Vedremo se le cose andranno davvero bene…

Di seguito il messaggio condiviso su Instagram con tanto di breve filmato:

