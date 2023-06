Il volto DAZN presto mamma e in vacanza si gode alcune letture speciali. Ecco cosa legge Diletta Leotta sotto l’ombrellone.

Ad agosto dovrebbe nascere il suo primo figlio, o meglio figlia, e anche per questo Diletta Leotta si sta preparando al meglio alla maternità. In ogni modo possibile. Il volto DAZN, infatti, in queste ore si è mostrata in piscina, in un momento di relax, mentre sotto l’ombrellone si gode una particolare lettura. Sì, avete capito bene, un libro decisamente ad hoc per questa gravidanza…

Diletta Leotta e la lettura “da mamma”

Nell’ultimo post Instagram pubblicato dalla bella Leotta, ecco una serie di foto direttamente dal Lago di Garda in una struttura mozzafiato con piscina. Scatti col pancione, sorrisi e, ovviamente, anche la sua dolce metà, Karius. Ma non solo.

Infatti, oltre alle immagini in costume, da sola e in compagnia, la conduttrice di DAZN ha deciso, forse in modo involontario, di far vedere a tutti come si sta preparando a diventare madre. Come? Semplice, prendendo qualche “lezione” da un libro o almeno questa è la sensazione.

Diletta si è mostrata sdraiata all’ombra di un ombrellone con tanto di libro ad hoc per il momento. Il titolo della sua lettura è ben visibile: “Aspettando te”. Si tratta, probabilmente, di un’opera dedicata alle future madri e alle donne in dolce attesa. Come affrontare la gravidanza, le gioie e i dolori del momento ma anche come prepararsi mentalmente al nuovo ruolo che, presto, le vedrà protagoniste con una nuova vita che dipende da loro appunto.

Insomma, la giovane showgirl sta facendo di tutto per non farsi trovare impreparata. Vedremo se darà qualche dettaglio in più di questo periodo che la separa dall’arrivo della sua prima figlia.

Di seguito anche il post Instagram di cui vi abbiamo parlato dove sono visibile tutte le foto in questione:

