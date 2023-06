Mara Venier ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Pier Francesco Forleo, marito di sua figlia Elisabetta Ferracini.

Nelle scorse ora Mara Venier si è trovata a fare i conti con la tragica scomparsa di suo genero Pier Francesco Forleo, marito di sua figlia Elisabetta Ferracini. La conduttrice ha espresso tutto il suo dolore a Domenica In e a seguire ha lasciato lo studio in lacrime:

“Pier è stato un importante dirigente della Rai e lui amava molto quest’azienda, lui si occupava di sport, ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero e io la suocera, mi chiamava così Suocera”, ha dichiarato prima di lasciare lo studio con la voce rotta dal pianto.

Mara Venier

Mara Venier in lacrime per il genero: le polemiche social

Mara Venier ha espresso pubblicamente tutto il suo dolore per la scomparsa di Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e marito di sua figlia Elisabetta Ferracini. La conduttrice ha lasciato in lacrime lo studio del programma tv e, con la voce rotta dal pianto, ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del genero, con cui aveva splendido rapporto.

Sui social, a seguire, ha scritto: “Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”. La vicenda è presto rimbalzata sui social dove in tanti hanno criticato la conduttrice perché, a loro dire, avrebbe dovuto restare accanto alla famiglia (e non andare in tv) a seguito di un così grave lutto.

