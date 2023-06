Nina Zilli ha postato in queste ore una foto inedita della sua gravidanza e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Il 2 giugno Nina Zilli ha dato alla luce la sua prima figlia, Anna Blue, e solo nelle ultime ore ha condiviso sui social uno scatto inedito in cui è ritratta senza veli (e con un costume composto solo da alcuni cristalli) all’ottavo mese di gravidanza. Le foto della cantante hanno fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi e in tanti hanno lodato la sua bellezza. “All’ottavo mese, celebravo così l’arrivo di Baby Blue”, ha scritto la cantante.

Nina Zilli senza veli all’ottavo mese di gravidanza

Nina Zilli ha conquistato i suoi fan con uno scatto inedito della sua gravidanza e dove è ritratta completamente senza veli e con un costume impreziosito da una cascata di cristalli. La cantante ha da poco avuto la sua bambina insieme al suo compagno, Danti, e oggi sembra essere più felice che mai.

La cantante non ha fatto segreto di aver vissuto con difficoltà gli effetti collaterali dovuti alla gravidanza e ha più volte ammesso di non considerarla affatto un’attesa “dolce”.

