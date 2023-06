Nina Zilli è diventata mamma per la prima volta e ha annunciato la nascita della sua bambina, Anna Blue.

Nina Zilli e il suo compagno, Danti, sono più felici che mai: la coppia ha finalmente accolto a braccia aperta la piccola Anna Blu, la prima figlia la cui nascita era stata preannunciata già nei mesi scorsi dalla cantante. “Anna è il nome preferito di entrambi, mentre Blue l’ho aggiunto io. Come la blue note, la nota che mi fa sognare”, aveva dichiarato Nina Zilli a Vanity Fair in merito al nome scelto per la sua bambina.

Nel giorno della Festa della Repubblica Nina Zilli è diventata mamma, ma solo oggi 4 giugno, ha condiviso la notizia su Instagram pubblicando le ultime foto “in due”, di lei e del compagno il rapper Danti, e le “prime in tre” della loro vita da genitori.

Nina Zilli

Nina Zilli ha partorito: è nata la figlia

Nina Zilli è diventata mamma per la prima volta e lei e Danti sarebbero più felici che mai. La cantante ha parlato largamente della gravidanza e dell’attesa della sua prima figlia in un’intima intervista rilasciata a Vanity Fair pochi mesi prima della nascita della bambina, e aveva ammesso:

“La gravidanza non è una cosa davanti alla quale puoi essere pronta. Più la pancia cresce, più provi delle sensazioni. Con i primi movimenti senti come delle farfalline che si muovono dentro di te, poi col passare dei mesi diventa una presenza fissa. È pazzesco, difficile da raccontare, qualcosa che ancora non conosci ma che è dentro di te. Capisci il miracolo della vita mentre ti cresce dentro. A me piace farle ascoltare la musica e mi sembra che si muova anche a tempo. Dico, infatti, a tutti che “la ragazza ha ritmo”. Ma è una cosa vera, non sono matta io, in una delle mie notti insonni ho fatto delle ricerche e ho letto che è possibile sentire il tempo fin da dentro il pancione”.

Lo spoiler sulla gravidanza

La gravidanza di Nina Zilli è stata svelata da Fiorello e da Fabrizio Biggio a Viva Rai 2 prima che fosse la cantante a farlo. La cantante non aveva preso affatto bene la questione e si era sfogata contro i due a mezzo social.

Riproduzione riservata © 2023 - DG