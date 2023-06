Mara Venier ha voluto rendere omaggio a Giulia Tramontano, la ragazza uccisa mentre era al settimo mese di gravidanza

A Domenica In Mara Venier ha voluto esprimere il suo commosso e addolorato omaggio a Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, mentre era al settimo mese di gravidanza. La conduttrice ha fatto riferimento anche alla mamma dell’assassino che, nei giorni scorsi, ha chiesto perdono in tv e ha affermato di aver partorito un mostro.

“Vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago.

Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l’assassino, signora lei ha fatto un’intervista dove dice perdonatemi, vi chiedo di perdonarmi, perché mio figlio è un mostro. Sì, signora, suo figlio è un mostro”, ha dichiarato Mara Venier.

Mara Venier ricorda Giulia Tramontano

Anche Mara Venier si è aggiunta alla lunga lista di vip che, nelle scorse ore, hanno ricordato e omaggiato con dolore Giulia Tramontano, la ragazza uccisa dal suo fidanzato a Senago mentre era al settimo mese di gravidanza.

L’omicidio della giovane ha lasciato sotto shock l’Italia intera e nei giorni scorsi la stessa madre di Impagnatiello ha affermato in lacrime a La Vita in Diretta di non poter pensare di perdonare suo figlio.

