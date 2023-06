Manila Nazzaro sembra intenzionata a non nascondersi più con Stefano Oradei, a cui ha dedicato alcuni dei suoi messaggi sui social.

Archiviata la rottura da Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro è uscita allo scoperto con Stefano Oradei, con cui attualmente sembra aver trovato la serenità. Sui social lui ha mostrato un sacchetto pieno di cuoricini e ha scritto: “I doni fantastici…quelli che riempiono il cuore… le parole sincere ed emozionanti”. Manila Nazzaro ha condiviso a sua volta il messaggio nelle sue stories con il brano “Puro amore” di Zucchero.

Manila Nazzarro

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: le dediche social

Dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso e dopo aver replicato alle accuse dell’ex calciatore nei suoi confronti, Manila Nazzaro ha deciso di uscire allo scoperto con Stefano Oradei, con cui sembra aver ritrovato la serenità.

La stessa ex Miss nei giorni scorsi aveva difeso la sua nuova storia d’amore affermando: “Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono bel altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica..Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene ne perdonata ne compresa”. In tanti si chiedono se la sua storia con Oradei sia destinata a durare e se Lorenzo Amoruso tornerà a dire la sua nei loro confronti.

