Francesco Nuti è morto a 68 anni. Pesante lutto nel mondo del cinema che piange per la scomparsa del noto attore e regista italiano che era malato da tempo. L’annuncio in questi minuti da parte della famiglia e nello specifico di sua figlia Ginevra.

È morto questa mattina, a Roma, Francesco Nuti. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. A renderlo noto la figlia Ginevra assieme a tutta la famiglia che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma.

Al momento non sono state rese note né la data né il luogo delle esequie.

La carriera dellattore era iniziata alla fine degli anni Settanta con il cabaret dei Giancattivi poi l’approdo al cinema e una serie di film di successo come Madonna che silenzio c’è stasera, a Chiara e lo Scuro con il quale conquista un David di Donatello, il Nastro d’argento come migliore attore protagonista e il Globo d’oro come Miglior attore rivelazione.

Successivamente intraprende la carriera di regista ma, al netto dei successi, arriva una vita privata con tante ombre che peggiorano col tempo e che lo portano a situazioni spiacevoli tra depressione e alcol.

Nel 2006 un incidente domestico gli procura un trauma cranico, Nuti viene ricoverato d’urgenza a Roma, entra in coma, poi una lunga e complessa riabilitazione. Ma è solo la prima caduta. Infatti, nel 2016, questa volta a Firenze, altra caduta e nuovi problemi. Infine il ricovero in una clinica specializzata, dove oggi è morto.

