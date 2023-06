Nel corso di Mattino Cinque la terribile notizia della morte di Silvio Berlusconi. Federica Panicucci sotto shock non riesce a parlare.

Il mondo vip e della tv è rimasto particolarmente colpito e provato dalla morte di Silvio Berlusconi avvenuta oggi 12 giugno. Un lutto pesantissimo di cui anche a Canale 5 sono venuti a sapere in diretta. In particolare parliamo dei conduttori di Mattino Cinque Federica Panicucci e Francesco Vecchi che, live, sono letteralmente scoppiati in lacrime con la donna, nel dettaglio, visibilmente sotto shock.

Federica Panicucci sotto shock per morte di Silvio Berlusconi

Federica Panicucci

Durante la puntata di Mattino Cinque, come detto, lo shock più grande: tutti gli addetti ai lavori del programma apprendono in diretta della morte di Silvio Berlusconi. Di ritorno dalla pubblicità si vede subito che qualcosa è accaduto con Vecchi e la Panicucci scossi.

La donna, visibilmente sotto shock, non riesce a parlare. Vecchi si fa forza: “Abbiamo una brutta notizia da dare”. A quel punto la presentatrice parla e spiega: “E’ la cosa peggiore che noi potessimo fare, per noi di Mediaset, perché è morto Silvio Berlusconi…”.

Da qui, però, le lacrime e la voce spezzata. Federica non riesce più a parlare e tocca al collega andare avanti. “Francesco continua tu, perché io…”.

Al limite del crollo, Vecchi reagisce: “Capisco, credo che questo riguardi tutti quelli che lavorano qua”.

Il momento è difficile e la Panicucci motiva il suo essere scossa: “Abbiamo appreso la notizia anche noi adesso, quindi chiudiamo qui, c’è il Tg5”.

“Sì, c’è lo speciale del Tg5, grazie per averci seguito”, ha chiuso poi Vecchi. Palese la difficoltà dei due presentatori ma anche, va detto, la bravura nel portare a termine un momento molto difficile lato umano.

Di seguito il post con quanto accaduto a Mattino Cinque e le reazioni dei due diretti interessati molto colpiti dal pesante lutto:

Federica Panicucci e Francesco Vecchi annunciano a #MattinoCinque in lacrime la morte di #SilvioBerlusconi. pic.twitter.com/MUOkIFuxnk — Roberto Mallò (@robymallo) June 12, 2023

