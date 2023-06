Nella nuova (vecchia) villa all’Eur che prima condivideva con Totti, Ilary Blasi inizia la sua estate con una mega festa in piscina…

“Inizia la stagione”. Ilary Blasi si gode l’inizio dell’estate e lo fa nel modo migliore possibile: festa in piscina con i suoi cari e, ovviamente, col suo Bastian. Dove? Nella villa all’Eur che, prima, condivideva con l’ex marito Francesco Totti. Sui social le immagini della giornata tra sorrisi, buon cibo e tuffi…

Ilary Blasi, festa in piscina nella casa all’Eur

Ilary Blasi

Quale modo migliore per iniziare l’estate se non una bella festa in piscina con gli amici e parte della famiglia? La Blasi ha iniziato, come detto da lei stessa, la stagione inaugurando il periodo caldo con un party nella villa all’Eur che, prima, condivideva con l’ex marito e che, ora, è diventata, dopo la separazione, sua.

Con lei anche Isabel, la figlia più piccola di 7 anni, che si tuffa insieme alle cuginette. Non solo costumi e piscina ma anche una bella grigliata all’aperto alla quale hanno preso parte anche Melory e Silvia Blasi, le sorelle della conduttrice con i rispettivi mariti, Tiziano Panicci e Ivan Peruch. Ovviamente, la presentatrice dell’Isola dei Famosi non è sola. Con lei un addetto al barbecue speciale: il suo Bastian Muller.

Mancano all’appello i figli grandi Chanel e Cristian probabilmente con amici. Ad ogni modo ci sarà tempo anche per loro di provare la piscina e godersi qualche momento di relax con la madre.

