Dopo i dubbi sollevati da Selvaggia Lucarelli in merito all’operazione commerciale realizzata da Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni (per la vendita dei pandori natalizi) l’Antitrust ha deciso di avviare un’istruttoria per “pratica commercialmente scorretta”. Si dà il caso infatti che il modo in cui è stata presentata l’iniziativa avrebbe indotto in errore i consumatori, i quali avrebbero potuto pensare di contribuire alla donazione in favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino.

L’istruttoria dell’Antitrust sui pandori Ferragni

Le polemiche sul caso dei pandori Balocco-Ferragni non si placano e, benché l’influencer non abbia ancora rotto il silenzio in merito alla questione, l’Antitrust avrebbe avviato un’istruttoria per pratica commerciale scorretta.

L’iniziativa commerciale era stata infatti presentata in modo da indurre i consumatori a credere che, acquistando un pandoro, parte del ricavato sarebbe andata all’ospedale Regina Margherita di Torino, mentre in realtà Balocco aveva già eseguita una donazione in cifra fissa a favore dell’ospedale (per altro mesi prima del lancio dei prodotti). Chiara Ferragni continua a mantenere il silenzio in merito alla questione, e tanti si chiedono se prima o poi ne parlerà.

