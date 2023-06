Tanti volti noti della tv al funerale di Silvio Berlusconi. Spicca in prima linea Maria De Filippi insieme a Silvia Toffanin.

Pomeriggio intenso a Milano ed in particolare al Duomo dove si svolge il funerale di Silvio Berlusconi. Un momento molto sentito dal Paese ma soprattutto da tutte quelle persone che hanno voluto bene al Cavaliere e che gli sono rimaste accante nell’arco della sua vita. Presenti alla cerimonia di Stato tantissimi volti vip tra cui spicca anche Maria De Filippi che si è seduta in prima linea e, stranamente, vestita di bianco. Ma vediamo anche qualche altro tra i presenti.

Funerale Silvio Berlusconi: Maria De Filippi e gli altri presenti

Politici, squadre di calcio, ma ovviamente anche tanti personaggi dello spettacolo e della tv presenti al funerale di Silvio Berlusconi. Molti i vip che non sono voluti mancare in questo giorno molto triste ma anche di celebrazione per il Cavaliere.

Come detto, tra i primi volti ad essere stati notati c’è stato quello di Maria De Filippi che con garbo e classe si è seduta nelle prime file e ha deciso di affiancare Silvia Toffanin con cui, evidentemente, ha un ottimo rapporto. La Queen ha scelto di dare sostegno alla donna, compagna di Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset e figlio dell’ex Premier e, prontamente ha generato grande approvazione dai telespettatori e dai fan social che, però, hanno anche notato il suo abbigliamento e in particolare il colore, bianco, scelto, un po’ “stonante” con un funerale.

In realtà, però, secondo quanto affermato durante la diretta della cerimonia dal Tg5, pare che sia una scelta precisa per volontà di Silvio. Elena Guarnieri , giornalista, ha spiegato: “Berlusconi diceva sempre: ‘Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce’, lo diceva sempre anche a me”.

Presente anche Gerry Scotti, ma anche Vittorio Sgarbi e, come detto, molti rappresentati della politica e dello sport.

Di seguito dei post Twitter con alcune foto dei presenti ed in particolare della Queen di Mediaset e della compagna di Pier Silvio:

La classe e la compostezza di Silvia Toffanin e Maria De Filippi✨🫶❤️#SilvioBerlusconi pic.twitter.com/RLSEkmDdOo — ❤️Erika❤️✨ (@BiasiErika) June 14, 2023

