Ecco dove vedere il funerale di Silvio Berlusconi in streaming e in TV: l’ultimo saluto all’ex Premier è al Duomo di Milano.

Mercoledì 14 giugno 2023 è il giorno dell’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio, morto la mattina di lunedì 12 giugno mentre era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, è stato certamente un personaggio che ha segnato la storia dell’Italia in particolare dagli anni ’80 in poi. Un personaggio che ha certamente diviso l’opinione pubblica ma che ha saputo farsi amare da una fetta importante della popolazione italiana, come dimostra anche il fatto che sia stato eletto per quattro volte come presidente del Consiglio. Vediamo ora dove vedere il funerale di Silvio Berlusconi in streaming e in TV.

Dove vedere il funerale di Silvio Berlusconi in streaming

Il funerale di Silvio Berlusconi è alle ore 15 al Duomo di Milano. Oltre che politico, è stato anche un importante imprenditore. Ha fondato Mediaset e, come è facile immaginare, i vari canali del gruppo, Canale 5, Rete 4 e Italia 1, trasmetteranno in diretta e simultaneamente l’intero funerale dell’ex presidente del Consiglio.

Silvio Berlusconi

Ma sono previste dirette televisive dell’evento sugli altri canali: su Rai 1 è previsto uno speciale in diretta dalle ore 14 alle ore 17, su La7 va in onda lo Speciale TgLa7 con la diretta dei funerali a partire dalle ore 15 e lo stesso avverrò anche su SkyTg24 e Sky Sport 24.

E dove vedere il funerale di Silvio Berlusconi in streaming? Come tutti i programmi Mediaset, anche questa diretta televisiva è trasmessa in streaming sulla piattaforma on demand Mediaset Infinity a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo. Ma oltre che su Mediaset Infinity, è possibile vedere anche la diretta streaming del funerale di Silvio Berlusconi su RaiPlay e sul sito di La7, oltre che su SkyGo.

