Ecco dove vedere Loro in streaming: è il film, diviso in due parti, su Silvio Berlusconi che è stato diretto da Paolo Sorrentino.

Nel 2018 usciva nelle sale cinematografiche, diviso in due parti, Loro. E’ un film diretto da Paolo Sorrentino che ha un protagonista speciale: Silvio Berlusconi. L’opera ha diviso la critica cinematografica e l’opinione del pubblico (come era facile immaginare considerando che il protagonista è un personaggio comunque divisivo), nonostante questo ha vinto numerosi premi importanti in kermesse come i David di Donatello e i Nastri d’Argento. Se siete curiosi di guardare la pellicola, vediamo ora dove vedere Loro in streaming.

Dove vedere Loro in streaming

Dove vedere Loro in streaming? Purtroppo non ci sono buone notizie a riguarda perché nessuna piattaforma streaming di quelle presenti in Italia annovera nel proprio catalogo il film di Paolo Sorrentino.

Toni Servillo

Loro in streaming si può vedere su Amazon Prime Video ma non in Italia, la pellicola è disponibile all’interno del vasto catalogo della piattaforma on demand solamente per alcuni paesi all’estero e non per il nostro. Al momento quindi non è possibile vedere il film di Paolo Sorrentino a meno che non abbiate o acquistiate il DVD o il Blue-Ray. Oppure è necessario aspettare la messa in onda del film su qualche canale televisivo o l’acquisizione dei diritti da parte di una delle varie piattaforme on demand.

Loro: il cast del film

A interpretare il ruolo di Silvio Berlusconi in Loro è Toni Servillo mentre l’ex moglie, Veronica Lario, è impersonata da Elena Sofia Ricci. Nel cast sono poi presenti anche tanti altri interpreti eccellenti del cinema italiano come Riccardo Scamarcio e Kasia Smutniak, che vestono i panni dell’imprenditore Sergio Morra e di Kira.

Nel cast di Loro troviamo poi anche Eurifice Axel, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarello, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai e Ricky Memphis.

Riproduzione riservata © 2023 - DG