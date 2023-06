Tanti messaggi e ricordi del compianto Silvio Berlusconi, curioso quello di Ornella Muti che ha ironizzato su un particolare aspetto.

Sono stati parecchi i personaggi dello spettacolo, della tv e della politica a voler dare un proprio ricordo di Silvio Berlusconi. Nella giornata del suo funerale, anche Ornella Muti, ad Adnkronos, ha dato un commento con tanto di aspetto ironico e curioso.

Ornella Muti e il ricordo di Berlusconi

Silvio Berlusconi

”Incontrai Silvio Berlusconi tantissimi anni fa e fu lui che mi spronò a fare televisione e in quel periodo era difficilissimo”, ha ricordato la Muti col sorriso e con una nota di malinconia. “Ho fatto ‘Premiatissima’ (il primo varietà televisivo di successo della neonata Canale 5, nato come alternativa al ‘Fantastico’ della Rai, ndr) e devo dire che ne vado molto orgogliosa perché nonostante avessi i bambini molto piccoli sono riuscita a ballare e a fare un bel programma”.

La Muti ha spiegato anche il suo sentimento attuale alla morte dell’ex presidente del Consiglio. ”Quando muore qualcuno mi dispiace sempre, soprattutto per la famiglia. È stato un uomo amato, odiato ma a me questo non interessa. Io ho conosciuto il Berlusconi imprenditore e gli sono grata per quello che abbiamo fatto insieme”.

Sul Berlusconi ‘politico’ – si legge su Adnkronos – la Muti tiene ha precisato: ”Io faccio l’attrice, amo l’arte e da sempre mi tengo lontana dalla politica, non è il mio campo”.

Non è mancata anche un curiosa domanda sul fatto se sia mai stata corteggiata dal Cavaliere: ”Se lo ha fatto non me ne sono accorta…”, ha concluso.

Di seguito anche un vecchio post dell’attrice su Instagram:

Riproduzione riservata © 2023 - DG