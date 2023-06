Spegne 62 candeline Paolo Bonolis e spicca sui social un curioso post di Sonia Bruganelli incuriosità per un desiderio del conduttore.

Hanno da poco annunciato la loro separazione ma restando comunque uniti. Parliamo di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che hanno celebrato il compleanno del presentatore, il 62esimo, con tanto di torta. A confermarlo proprio un messaggio della donna che su Instagram ha condiviso la torta dedicata all’ormai ex, con tanto di parole in cui spicca una particolare curiosità verso un desiderio espresso dal festeggiato.

Paolo Bonolis, desiderio per il compleanno e la curiosità di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

“Auguri papà”, si legge nella torta dedicata a Bonolis e condivisa, come detto, dalla Bruganelli. Oltre alla scritta, ecco anche la firma con le 5 iniziali della sua famiglia: Sonia, Martina, Stefano, Davide e Adele. Stefano e Martina sono i primi due figli del conduttore, avuti dall’ex moglie, e gli altri tre invece avuti appunto da Sonia.

Come anticipato, però, a spiccare non è stata solo la torta ma anche la didascalia scelta dalla Bruganelli per fare gli auguri pubblico al presentatore. “Auguri! Quella candelina spezzata mi incuriosisce molto”. Il riferimento è ad una candelina azzurra, celeste, che si vede nella foto evidentemente spezzata. Questo fa pensare, appunto, che il presentatore abbia espresso, come da tradizione, un desiderio.

In tal senso, la ormai ex moglie si sta domandando quale sia questo “sogno”. Chissà se un giorno glielo dirà…

Di seguito anche il post Instagram con la foto della torta e la didascalia:

