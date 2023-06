Come procede la vita da mamma per Aurora Ramazzotti? La showgirl si racconta con grande ironia in alcune stories social.

Tornata ad essere piuttosto attiva sui social, Aurora Ramazzotti ha raccontato con alcune stories su Instagram come sta trascorrendo le sue giornate da mamma insieme al piccolo Cesare Augusto. Nelle sue parole non manca grande ironia e simpatia…

Aurora Ramazzotti e la vita da mamma con Cesare

Aurora Ramazzotti

Sottofondo musicale, primo piano o quasi, e un po’ di voce per cantare. Così Aurora Ramazzotti si è mostrata in una prima storia mentre canta e gioca col suo Cesare. Come didascalia, ecco la spiegazione: “Le mie giornate sono il 90% composte da questo”, facendo riferimento appunto che intrattiene il suo piccolo, canta e si scatena davanti a lui per farlo divertire.

Anche se, poi: “Non mi sopporta nemmeno più lui”, ha ammesso la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Successivamente ha spiegato in cosa consista, invece, il restante tempo: “Il restante 10% lo passo a cacciare i gatti dalla palestrina”, ha detto spiegando che ha qualche problema a far allontanare i suoi felini dai giochi del bambino.

Insomma, una mamma super impegnata per il piccolo Cesare che nelle scorse giornate si era anche mostrata in giro con tutta la famiglia per far prendere un po’ di sole e aria fresca al bambino ma, evidentemente anche lei visto quel “90%” casalingo a cantare e ridere per il figlioletto.

Di seguito anche un recente post Instagram della showgirl a passeggio con Cesare Augusto:

