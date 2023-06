Anche Francesca Pascale presente al funerale di Silvio Berlusconi. Intercettata dai giornalisti, la donna è sembrata molto infastidita.

Non solo Maria De Filippi o Gerry Scotti, al funerale di Silvio Berlusconi ci sono davvero tantissimi volti dello spettacolo e non solo. C’è persino Francesca Pascale che è stata compagna del Cavaliere in passato. La donna, ora sposata con Paola Turci, ha avuto il suo bel da fare per allontanarsi dai giornalisti che l’hanno intercettata prima del rito funebre.

Francesca Pascale al funerale di Silvio Berlusconi

Francesca Pascale

Arrivata per questo momento molto triste e dare un ultimo saluto a Berlusconi anche la Pascale con cui Silvio era stato legato per tanti anni, circa dal 2011 al 2019. La donna, ora sposata con Paola Turci, non presente oggi, è sembrava visibilmente provata e triste tanto da scoppiare in lacrime prima dell’inizio della cerimonia.

Forse, anche per questa ragione è rimasta molto infastidita dai giornalisti che le si sono avvicinati. “Un pensiero in questo momento? Se la sente di dire qualcosa?”.

“Chiedo scusa del mio silenzio ma non è il momento. Inutile che vi mettiate in pericolo. Non c’è nulla da dire”, ha detto cercando di allontare e allontanarsi dai media.

La donna era vestista con un tailleur nero in segno di lutto e ha dunque scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione.

In precedenza a Repubblica aveva detto: “Ho un peso sul cuore, le parole mancano. Siamo esseri umani: e se c’è stato l’affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. È un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante”.

Di seguito anche un post Twitter di askanews con le immagini:

